Overheid neemt te weinig gehandicapten aan

Volgens de afspraken in het Sociaal Akkoord met vakbonden en werkgevers moeten er tegen 2025 in totaal 125.000 speciale banen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking: 100.000 bij werkgevers in de markt en 25.000 bij overheidswerkgevers.

Maar waar de private sector op schema ligt, blijft de overheid in gebreke. „Bij werkgevers is een omslag in denken ontstaan. Dat is een mooi resultaat. Het is echter teleurstellend dat de overheid hierbij achterblijft”, zegt Klijnsma daarover. Zij gaat nu in overleg met gemeenten en sociale partners over het tot stand brengen van de ‘quotumheffing’, die neerkomt op 5000 euro per niet gecreëerde baan.

„Het doel van de afspraak in het Sociaal Akkoord blijft onverkort gehandhaafd”, stelt staatssecretaris Klijnsma, en dat is „om mensen die tot nu toe weinig kansen kregen ook toegang te verschaffen tot een volwaardige plek op de arbeidsmarkt, die daarmee ook echt ‘inclusiever’ wordt.”