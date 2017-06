Dijsselbloem geeft Samsom een klus

Samsom - die afgestudeerd natuurkundige is - gaat het saneren van het vervuilde terrein van de failliete fosforfabriek Thermphos in Vlissingen onder de loep nemen.

De grond rondom de fabriek is ernstig vervuild met fosforslib, asbest en licht radioactief materiaal. De sanering is al van start gegaan, maar pakt steeds duurder uit.

Aangezien de fabriek failliet is, is eerder bepaald dat de provincie Zeeland als vergunningverstrekker als eerste wettelijk aansprakelijk is en de knip moet trekken. De provincie heeft er al 41 miljoen euro voor vrij gemaakt, maar dat geld is bijna op.

Het kabinet wil dat nu een onafhankelijke deskundige nog eens goed naar de zaak kijkt. Minister Dijsselbloem ziet Diederik Samsom als de meest geschikte kandidaat. De als leider afgezwaaide sociaaldemocraat moet in kaart brengen of de sanering niet goedkoper kan en wat de beste manier is om het aan te pakken. Ook moet duidelijk worden wie de peperdure operatie moet betalen.

In september zal Samsom met zijn bevindingen komen, laat Dijsselbloem weten.