Onderhandelaars bespreken 'stevige materie'

Dat is het beeld dat de onderhandelende partijen VVD, CDA, D66 en CU vrijdag aan het einde van de dag schetsen. Maandag gaan ze weer verder. „We hebben goed gesproken”, zei CDA-leider Buma na afloop. „Het is een kabinet in wording.” Ook VVD-leider Rutte sprak van „een goede bijeenkomst”.

Volgens CU-voorman Segers waren er tijdens de gesprekken onder leiding van informateur Zalm „ook al heikele punten langs gekomen”, maar hij sprak in dat kader van „een goede discussie”. D66-leider Pechtold typeerde de dag als een ‘mix’ waarin zowel onderwerpen op tafel kwamen waar ze het snel over eens kunnen worden, als moeilijke dossiers.

Het kwartet vergadert de komende tijd fulltime. Alleen eind juli en begin augustus nemen ze twee weken vrij. Dit om vaart te zetten achter de formatie die vertraging opliep toen het met GroenLinks mislukte.