Wie heeft de bakfiets van Nicorien gezien?

49 min geleden

GRONINGEN - Nicorien Bol uit Groningen is ten einde raad. Haar geliefde bakfiets werd afgelopen week gestolen voor haar winkel in de stad. Door een ernstige aandoening is de Groningse slecht ter been en heeft ze de elektrische fiets hard nodig.