De politici hebben er geen begrip voor dat een kansloze asielzoeker die over de schreef is gegaan, zijn straf mogelijk ontloopt, zoals deze krant onthulde. Een stelende asielzoeker zou sneller kunnen worden uitgezet als er geen strafzaak loopt.

„Dit is criminaliteit en dat moeten we aanpakken. Punt uit”, zegt CDA-Kamerlid Keijzer. Volgens minister Blok (Veiligheid en Justitie) is er ’geen beleid om niet te vervolgen’.

