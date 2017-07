Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Stevige groei van WOZ-bezwaren

1 uur geleden Ruben Eg

DEN HAAG - Flink meer mensen hebben dit jaar bezwaar aangetekend tegen de WOZ-waarde van hun woning. In totaal werden dit voorjaar 104.000 bezwaren tegen de hoogte van de opgelegde Waardering Onroerende Zaken (WOZ) ingediend. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Waarderingskamer. In 2016 kwamen bij gemeenten 87.000 bezwaren binnen, in 2015 nog 79.000.