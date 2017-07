premium

ANWB: nauwelijks meer files

4 uur geleden

DEN HAAG - De totale filezwaarte is in de afgelopen zes maanden nauwelijks gestegen in vergelijking met het eerste halfjaar in 2016. Dat is opmerkelijk na drie jaar lang forse filegroei, meldt de ANWB zaterdag. Filezwaarte is de lengte maal de duur van de file.