Dode vrouw gevonden, mogelijk misdrijf

2 uur geleden

DEN HAAG - In een woning aan de Louis Davidsstraat in Den Haag is vrijdag een dode vrouw gevonden. De politie zegt zaterdag rekening te houden met een misdrijf.