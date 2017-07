Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Bronsdief sloopt vogel van sokkel Elshout

1 uur geleden Redactie

Elshout - Bronsdieven hebben in de Noord-Brabantse gemeente Elshout een beeld van kunstenaar Toon Slegers gesloopt en meegenomen. Van het werk is alleen nog de sokkel met twee pootjes van de bronzen vogel over.