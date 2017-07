Slavernijverleden herdacht in Amsterdam

Hoewel de Nederlandse regering precies 154 jaar geleden een einde maakte aan de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen, is racisme nog altijd niet uitgeroeid. „De verplichting die het verleden ons oplegt, is dat we ons niet mogen neerleggen bij misstanden. Dat is voor mij de les van het herinneren”, zei Blok. „Dat vrijheid, gelijkwaardigheid en het recht om zelf je leven te leiden altijd moet worden verdedigd.”

De Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim (diversiteit) hield in de plaats van burgemeester Eberhard van der Laan een toespraak bij de herdenking. Ze benadrukte de „gezamenlijke plicht om te voorkomen dat deze geschiedenis nog meer leed kan veroorzaken.” Die geschiedenis is volgens haar te lang genegeerd of gebagatelliseerd. „De geschiedenis zal ook nog meer leed veroorzaken als we niet erkennen dat het verleden nog steeds uitwerking op het heden heeft.”

Volgens Antoin Deul, directeur van NiNsee (Nationaal instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis), zijn de sporen van de slavernij nog overal om ons heen. Hij pleitte in zijn toespraak voor een land waar iedereen gelijke kansen heeft en voor een land „dat excuses aanbiedt voor vierhonderd jaar slavernij en koloniaal verleden en de slachtoffers compenseert.”

Tijdens de herdenking zong zangeres Sabrina Starke en was er een minuut stilte. Na de bijeenkomst legden de aanwezigen kransen neer en was er een defilé langs het monument. De bijeenkomst verliep rustig, in tegenstelling tot eerdere edities vanwege protesten.

Na afloop van de bijeenkomst vindt in het park het Keti Koti Festival plaats, de viering van de afschaffing van de slavernij.