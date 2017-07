premium

Lekkage bij chemisch bedrijf in Terneuzen

1 uur geleden

TERNEUZEN - Bij het chemische bedrijf DOW in Terneuzen is een lekkage ontstaan. De brandweer is er zaterdagmiddag naar toe gegaan om zowel op als buiten het terrein meting te verrichten. Maar in de omgeving van de fabriek is niets gemeten. Op het fabrieksterrein zijn mensen geëvacueerd.