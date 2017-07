Naakte fietsers: te veel auto’s op de weg

Door naakt op de fiets te stappen, maken de deelnemers ’de kwetsbaarheid van het menselijk lijf in het verkeer zichtbaar’. Ook willen ze met hun actie vragen om meer respect voor het lichaam. Bovendien willen dat bloot zijn normaal moet worden gevonden.

De fietstocht startte om 13.45 uur start in Park Frankendael in Amsterdam. De route is 10,67 kilometer lang en eindigt in het Vondelpark.

Aan de World Naked Bike Ride in onze hoofdstad deden vorig jaar 76 fietsers mee.

De World Naked Bike Ride wordt ook op tientallen andere plaatsen in de wereld gehouden. De stoet blote fietsers trekt gewoonlijk veel bekijks, ook in Amsterdam. Op sociale media plaatsen voorbijgangers verbaasd foto’s en filmpjes.

