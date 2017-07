Tips? Mail naar p.eldering@telegraaf.nl.

Volgens de Zeeuwse krant PZC gaat het om het zeiljacht van de 79-jarige Nederlandse jachtenbouwer Frans Maas uit Breskens (Zeeuws-Vlaanderen). Hij en zijn kleinzoon zouden aan boord van het gekapseisde schip zijn geweest. PZC meldt dat Frans Maas een van de twee dodelijke slachtoffers is. Zijn kleinzoon zou zijn gered.

De Belgische en Nederlandse kustwacht zoeken nog tot de duisternis door naar de vermiste zeezeiler van de Capella die al om 08.30 uur ’s ochtends kapseisde tijdens een race voor de Belgische kust.

Omdat er geen noodsignaal was uitgezonden, werd de zoektocht pas zaterdagmiddag opgestart, bevestigt directeur Réjane Gyssens van het Maritiem Reddingscoördinatie Centrum in België aan De Telegraaf.

Urenlang gewacht op hulp

„Dat gebeurde nadat de Capella niet was teruggekeerd in de haven en het baggerschip meldde dat het twee mensen in het water had ontdekt”, aldus Gyssens. Drie opvarenden die zich urenlang op de romp van het gekapseisde jacht bevonden, zijn volgens haar vervolgens opgepikt en onderkoeld naar het ziekenhuis in Brugge gebracht.

Ze bevestigt ook dat er twee doden zijn te betreuren, vermoedelijk degenen die in zee zijn gevallen. Gyssens wil geen namen van opvarenden noemen, niet van de geredden, niet van de overledenen en niet van de vermiste. „Wij geven nooit identiteiten van mensen vrij. Dat is aan andere autoriteiten.”

Het schip nam deel aan de Light Vessel Race, een zeilwedstrijd van de Koninklijke Jachtclub in Zeebrugge, en kapseisde tien mijl voor de kust van Oostende. Aan de zeilrace deden zeker 25 jachten mee. De Nederlandse kustwacht helpt met twee reddingsboten, een helikopter en een vliegtuig.

De oorzaak van het ongeluk is volgens Gyssens nog niet bekend.