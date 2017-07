premium

Veel steun voor actievoerende leraren

DEN HAAG - Leraren in het basisonderwijs moeten meer salaris krijgen, vindt een grote meerderheid van de kiezers volgens een zondag verschenen peiling van Maurice de Hond. Op de vraag of de eisen van de leerkrachten ingewilligd moeten worden, antwoordde maar liefst 77 procent van de ondervraagden bevestigend. Slechts 14 procent zei nee, 9 procent wist het niet of had geen mening.