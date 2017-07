Mikey (15) en Christel (13) vermist

Mikey is donderdag van huis gegaan en sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. Hoogstwaarschijnlijk is hij in het gezelschap van zijn vriendin; de eveneens vermiste Christel. Zij vertrok op 29 juni naar haar school in Bladel en is sindsdien niet meer thuisgekomen.

Op vrijdag 30 juni 2017 in de ochtend zijn Mikey en Christel gezien op de Markt in Hoensbroek.

Mikey (of Mike) is 1.80 meter en heeft kort donkerblond haar en een plaatjesbeugel waarvan het tweede plaatje ontbreekt. Christel heeft lang steil licht kastanjebruin haar. Zij droeg een lichte broek en een naveltruitje met lipjes erop van Coca-Cola.