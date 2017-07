Illegale houseparty van 400 man beëindigd

Nadat om 6.15 uur was geklaagd over het feest in de buurt van het Veerse Meer, trommelde de politie voldoende agenten op om in te grijpen. Overleg met de organisator volgde en rond 8.00 uur droeg de politie de mensen op te vertrekken. Uiteindelijk ging de muziek uit, werd de boel afgebroken en de rommel opgeruimd voordat iedereen vertrok.

Vanmorgen hebben we illegale houseparty bij Schotsman in #Kamperland beëindigd: https://t.co/mH43fq7Aba— Politie_Zeeland (@Politie_Zeeland) 2 juli 2017

Veel van de ongeveer tweehonderd auto’s hadden volgens de politie een Belgisch kenteken. Er is niemand aangehouden.