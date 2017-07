Mond moet open bij grote pupillen

Drugs in het verkeer zijn een dodelijk probleem. Bij circa 10 procent van alle verkeersslachtoffers zijn verdovende middelen in het spel, blijkt uit cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Omgerekend komt dat neer op zo’n zestig verkeersdoden per jaar.

Met de Drugs Check 3000 weet de politie binnen vijf minuten of de bestuurder iets heeft gebruikt. Cocaïne, opiaten, amfetamine, methamfetamine, xtc en cannabis: een klein speekselmonster is genoeg om gebruik aan te tonen. Het monster wordt afgenomen door met een soort wattenstaafje wat wangslijmvlies af te nemen.

„Maar we gaan geen speciale fuiken opzetten om te controleren op drugsgebruik in het verkeer, zoals we wel bij alcoholcontroles doen”, zegt landelijk projectleider verkeer Egbert-Jan van Hasselt van de politie. Het is eerder een extra middel dat de politie kan gebruiken om middelengebruik op te sporen, vertelt hij.

Een agent zal eerst een verdenking moeten hebben van drugsgebruik alvorens hij de test uit zijn handschoenenvakje tevoorschijn haalt, legt Van Hasselt uit. „Wat voor een oogopslag heeft iemand? Zijn z’n pupillen vergroot? Maalt hij met zijn kaken? Dat zijn allemaal kenmerken waaraan je kunt zien of iemand onder invloed is.”

En wat gebeurt er dan als je betrapt wordt? „Dan krijg je een rijontzegging van 24 uur. En op basis van bloedonderzoek – waarvan de uitslag gemiddeld twee weken op zich laat wachten – wordt de zwaarte van de sanctie bepaald”, zegt Van Hasselt.

Voor drugs in combinatie met alcohol of het gebruik van meerdere drugs tegelijk, geldt zero tolerance.

Vanaf dit weekend liggen in alle surveillancewagens exemplaren van de Drugs Check 3000, zoals de speekseltest heet. Maar dat wil nog niet zeggen dat alle 25.000 agenten de test al kunnen gebruiken. „We hebben 370 trainers opgeleid”, vertelt Van Hasselt. „Het komende jaar gaan zij onze surveillanten trainen om de speekseltest te gebruiken.”

Eenmalig gebruik

Een agent kan zo’n test overigens maar een keer gebruiken. „Dat is echt anders dan bij de alcoholtest”, zegt Van Hasselt. „Daarvoor hoef je alleen het blaaspijpje van het apparaat te vernieuwen. Die kost een paar dubbeltjes. Een speekseltest een paar euro.”

De Drugs Check 3000 is niet alleen handig in het verkeer, voegt Van Hasselt eraan toe. Bij uitgaansgeweld of grote evenementen, zoals festivals of voetbalwedstrijden, is de test volgens Van Hasselt ook een geschikt middel om drugsgebruik aan te tonen.

En dat is weer handig bij geweld op straat. Sinds 1 januari kan er strenger worden gestraft als mensen onder invloed geweld plegen.