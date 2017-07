Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Maandag landelijke test met NL-Alert

31 min geleden

RIJSWIJK - Maandag om 12.00 uur stuurt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in de verschillende Nederlandse regio’s. Door deze test kunnen mensen nagaan of hun mobiel goed is ingesteld om de waarschuwing te ontvangen.