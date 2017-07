Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Bestuurder omgekomen bij botsing Venlo

26 min geleden

VENLO - In Venlo is in de nacht van zondag op maandag een automobilist omgekomen bij een verkeersongeval.Twee auto’s botsten rond 02.40 uur op elkaar bij de Eindhovenseweg (N556).