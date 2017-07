Toegestroomde omwonenden zagen in de Van Speykstraat meubelstukken, drie televisies, planten, tafels, schilderijen en manden door naar buiten vliegen. Geparkeerde auto’s raakten beschadigd door de naar buiten geslingerde huisraad. Volgens omstanders had haar ex het net uitgemaakt.

De vrouw mocht op het politiebureau even komen afkoelen. De Rotterdamse vuilnis ophaaldienst voerde de restanten af van wat ooit eens een inboedel was.