Eerste bewoners Fort Oranje vertrokken

Volgens de gemeente vertrokken deze bewoners ,,op eigen initiatief’’ van het verpauperde vakantiepark waarvan de gemeente Zundert eind juni het beheer overnam. De gemeente greep in omdat ze de situatie onhoudbaar vond. Er was veel criminaliteit, veel van de ruim zeshonderd bewoners zitten in een erbarmelijke situatie en de caravans zijn in slechte staat.

De camping stond dit jaar extra in de aandacht door een SBS6-serie over de schrijnende situatie van de bewoners. Zundert wil Fort Oranje sluiten.