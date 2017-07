Rotterdam geeft ambtenaren langer kraamverlof

De uitbreiding naar drie weken met 70 procent van het loon is een van de dingen die de coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, CDA en D66 in Rotterdam overeen zijn gekomen, nu de ChristenUnie-SGP de onlangs verzwakte coalitie in de stad met haar ene zetel weer aan een meerderheid hielp. D66 wilde al langer een uitbreiding van het kraamverlof.

Volgens een woordvoerder van de ChristenUnie-SGP moet voor de plannen een bedrag van tussen de 3 en 4 ton per jaar op de begroting worden opgenomen. Rotterdam praat deze week over die begroting. De gemeente Rotterdam had vorig jaar 10.818 voltijdsbanen.

PvdA-minister Lodewijk Asscher wil het verlof voor partners ook landelijk uitbreiden, van twee naar vijf dagen, maar dat plan werd onlangs weer in de ijskast gezet.