Arnhem wil Ahmed Marcouch (PvdA) als burgemeester

Marcouch was van 2010 tot 2017 lid van de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat hij op 1 september aantreedt in Arnhem. Marcouch wordt voor een periode van zes jaar geïnstalleerd. Hij was één van de twee overgebleven kandidaten voor de functie waar in totaal 21 sollicitanten een gooi naar deden.

De aanbeveling van de Arnhemse raad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken. Die doet, als er geen bezwaren zijn, een voordracht aan de koning, die vervolgens de benoeming bekrachtigt.

Nadat burgemeester Kaiser in februari bekend maakte – wegens ernstige heupklachten - niet te zullen terugkeren als burgemeester van Arnhem, moest men in de Gelderse hoofdstad op zoek naar een opvolger. Hij zat toen al enige maanden voor de tweede keer thuis met ernstige heupklachten.

Marcouch dupe afstraffing PvdA

Marcouch, van Marokkaanse afkomst, was de afgelopen zeven jaar lid van de Tweede Kamer. Hij was van 2006 tot 2010 ook portefeuillehouder en stadsdeelvoorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart.

Hij greep tijdens de afgelopen verkiezingen voor de Tweede Kamer buiten de boot. De dertiende plaats bleek onvoldoende voor een zetel. De PvdA werd door de kiezer afgestraft en hield slechts negen zetels over.

Politiek onrustig Arnhem

De nieuwe burgemeester komt in een politiek onrustig Arnhem terecht. Sinds vorige maand wordt de stad bestuurd door een minderheidscollege, nadat eerst GroenLinks en later de ChristenUnie de coalitie verlieten. Sinds het aantreden van de nieuwe raad hebben al vier wethouders van verschillende partijen het bijltje erbij neergelegd omdat er binnen het college van B en W geen afspraken te maken zouden zijn. Het Arnhemse college bestaat nu uit SP, D66 en CDA.