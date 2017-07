Meer lange vingers

Inmiddels staan er 1826 ex-werknemers in het onderlinge ’waarschuwingsregister’. Het gaat hierbij om mensen die zijn ontslagen na diefstal of fraude in de winkel waarin ze werkten. Vorig jaar zijn 430 personen op de zwarte lijst bijgeschreven. Het register, waarin de namen van ’nestbevuilers’ maximaal vier jaar blijven staan, is succesvol: in 2016 zijn 543 sollicitanten in de detailhandel herkend als fraudeur bij de vorige baas.

Dit blijkt uit het jaarverslag van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) dat vanmiddag wordt aangeboden aan minister Blok van Veiligheid en Justitie. Werknemers met lange vingers die uit de kassa stelen, bonnetjes manipuleren of winkelwaar onbetaald mee naar huis nemen, kosten de winkeliers jaarlijks 190 miljoen euro per jaar.

De zwarte lijst is vorig jaar 380.000 keer geraadpleegd door werkgevers. Volgens secretaris Bert van Steeg van de FAD geeft dit aan dat het systeem in een flinke behoefte voorziet: „In 2012 waren er nog maar 114.000 aanvragen voorscreening.”

Het aantal sollicitanten met een fraudeachtergrond dat tegen de lamp liep, daalde in 2016 met ruim 120 ten opzichte van het voorgaande jaar (toen 661). De FAD gaat ervan uit dat dit vooral te maken heeft met faillissementen van winkelbedrijven, zoals de V&D. „Maar gelukkig blijft het enthousiasme van individuele winkeliers en ketens om zich aan te sluiten groot”, aldus Van Steeg.

Inmiddels zijn circa zestig grote winkelketens met in totaal 180.000 werknemers aangesloten bij het register. Individuele winkeliers kunnen de lijst inzien via hun eigen brancheverenigingen. Dertig procent van alle werknemers in de detailhandel valt nu onder de werking van de gezamenlijke fraudeaanpak.

De stichting FAD wijst in het jaarverslag op het groeiende aantal uitzendkrachten in de winkelbranche. Uitzendbureaus zouden hun werknemers tevoren moeten waarschuwen dat hun naam ’door de molen gaat’. „Zo’n uitzendbureau mag de check niet zelf uitvoeren, dat dient door het inhurende winkelbedrijf te gebeuren”, aldus de FAD die erop wijst dat de lijst vanwege afspraken met de Autoriteit Persoonsgegevens slechts te raadplegen is door de detailhandel.