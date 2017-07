In Amsterdam bestond tot voor kort een ’scholierenvergoeding’, waar mensen met een laag inkomen een beroep op konden doen. Naast danslessen, schoolspullen en sportkleding werden de afgelopen jaren in totaal ook tonnen uitgekeerd aan ouders voor ’godsdienstlessen’. De lessen konden worden gedeclareerd bij de gemeente. Een raadsmeerderheid heeft dit aan banden gelegd, overigens tot onbegrip van SP-wethouder Vliegenthart.

Uit het overzicht dat Vliegenthart op verzoek van VVD-raadslid Marianne Poot heeft gemaakt, blijkt nu dat er ook lessen zijn gevolgd in de bekendste salafistische bolwerken van Nederland, waaronder bij El Tawheed, het geloofsgezelschap waar ook Mohammed B. (de moordenaar van Theo van Gogh) zich liet inspireren. Ouders die hun kinderen naar de eerder in opspraak geraakt Al Karama-moskee en de Arrayan-moskee stuurden, ontvingen via de gemeentelijke regeling geld. De fundamentalistische Turkse geloofsgemeenschap Milli Görüs wordt eveneens in het overzicht genoemd.

Nieuwe vragen

Raadslid Marianne Poot (VVD) heeft de nieuwe lijst tot zich genomen en zegt dat ze de uitkomsten niet had zien aankomen. „Ik had juist verwacht dat er meer op gecontroleerd zou zijn. Dit is precies waarom ik deze lijst graag wilde zien. Ik wilde weten of de gemeente geen moskeeën indirect subsidieert waar salafistische of radicaliserende krachten zijn.” Ze kondigt aan nieuwe vragen te gaan stellen aan Vliegenthart. Poot is blij dat de gemeenteraad besloten heeft dat de scholierenvergoeding niet meer aan godsdienstlessen mag worden besteed.

Ook GroenLinks-fractievoorzitter Rutger Groot-Wassink deelt die mening. „Het laat zien dat het heel goed is dat we daarmee gestopt zijn. Het is moeilijk te controleren wat daar gebeurt, we hebben daar als gemeente weinig zicht op. De kans dat het echt mis gaat, is in een salafistische moskee nu eenmaal groter dan bij de balletclub.”

’Geesten voor jihadisme’

Oud-PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch vindt het ’op zichzelf geen probleem’ dat er geld gaat naar religieus onderwijs. „Maar het moet wel bijdragen aan een positieve ontwikkeling. Salafistische organisaties kweken geesten voor jihadisme en het is anti-democratisch. Dit zo financieren druiste in tegen het beleid om radicalisering tegen te gaan. Dat is op z’n minst opmerkelijk.”

Een woordvoerder van wethouder Vliegenthart laat weten dat het om een steekproef gaat waaruit 41 instanties naar voren zijn gekomen, waaronder een privépersoon. Toch was er geen reden om zelf in te grijpen en de regeling stop te zetten, al deelt de stad wel de zorgen over radicalisering. „Als er ergens zaken gebeuren die niet door de beugel kunnen, dan bestaat daar het Openbaar Ministerie voor.”