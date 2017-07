Amerikanen: Efteling beste themapark ter wereld

Het park heeft Tokyo Disney Sea verstoten van de eerste plek. Dat pretpark in de Japanse hoofdstad werd de afgelopen zes jaar verkozen tot winnaar. De site baseert zich op beoordelingen van hun bezoekers. Dat zijn er, zegt de pretparksite, vier miljoen per jaar.

De Efteling is in haar nopjes met de uitslag. Woordvoerder Koen Sanders noemt Themeparkinsider een gerenommeerde website. Tegen Omroep Brabant zegt hij:„Wat het ook bijzonder maakt is dat het een Amerikaanse site is. Die kijken niet zo vaak over de grens van de VS. Ook zijn deze mensen - zoals wij - niet opgegroeid met de Efteling, dus we zijn echt met een blik van buiten beoordeeld.”

In de nieuwe beoordeling is de nieuwste attractie Symbolica niet meegenomen. Bezoekers van de site konden tot 30 juni stemmen: Symbolica opende op 1 juli. Het ’Paleis der Fantasie’ werd in anderhalf jaar tijd gebouwd voor een bedrag van 35 miljoen euro. Hiermee is het de duurste en grootste attractie in de Efteling ooit.

Anton Pieck en Peter Reijnders bedachten 65 jaar geleden het Sprookjesbos met tien sprookjes. Het park, dat later uitgroeide tot de Efteling, krijgt inmiddels 4,76 miljoen mensen per jaar over de vloer.

