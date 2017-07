Kamp legt ’bedenktijd bij vijandige overnames’ uit

Vorige week tijdens het debat over ongewenste overnames was hierover verwarring ontstaan. Kamp schrijft nu dat de bedenktijd niet tot gevolg kan hebben dat het overnamebod wordt vertraagd of van tafel gaat.

Wel kan zo’n jaar het bestuur de ruimte te geven om „zijn verantwoordelijkheid waar te maken” richting alle andere belanghebbenden, zoals de werknemers. Vanaf het moment dat de bedenktijd wordt ingeroepen, kan het oorspronkelijke bestuur in onderhandeling gaan met de overnamepartij om te proberen diens plannen bij te sturen en kan het niet gedwongen worden om mee te werken „aan handelingen die haaks staan op de reden waarom het zich genoodzaakt zag de wettelijke bedenktijd in te roepen”.

Kamp maakt rond het inroepen van die bedenktijd een onderscheid tussen de situatie dat activistische zich roeren en zich heel erg gaan bemoeien met de strategie van de onderneming, of dat er sprake is van een openbaar overnamebod.

In het eerste geval zou de bedenktijd moeten kunnen worden ingeroepen „op voor het bestuur van de vennootschap formeel identificeerbare momenten in het verkeer tussen de organen van de vennootschap of in het rechtsverkeer tussen de vennootschap en een derde”. De bewindsman denkt in dat kader aan „verzoeken om een buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, verzoeken om agendering van een of meer punten op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders of het indienen van ontwerpresoluties die raken aan de strategie van de onderneming”.

Als er sprake is van een overnamebod, denkt Kamp dat de bedenktijd in kan gaan „bij het effectueren van de gestanddoening van het openbaar overnamebod”. Er wordt nog gekeken of er eerdere ‘formele’ momenten zijn in de procedure waarop die bedenktijd zou kunnen worden ingeroepen.

Onlangs opperde Kamp het jaar bedenktijd als mogelijkheid om vijandige overnames af te schrikken. Het wetsvoorstel moet nog volgen.