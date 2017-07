’Turkse extreem-nationalistische organisatie hier actief’

Volgens de NCTV had een paramilitaire knokploeg uit Turkije een Nederlandse afdeling opgericht, zonder de naam daarvan te noemen. „Deze groep zou in de toekomst mogelijk, net als in Turkije, in Nederland kunnen worden ingezet voor buitenwettelijke acties jegens politieke tegenstanders van Erdogan”, stelt de NCTV in een rapport.

De club die in Turkije regelmatig gewelddadig is tegen critici van president Erdogan heet Osmanli Ocaklari (Ottomaanse Haarden). Hoewel de NCTV wil niet zeggen of de genoemde organisatie die ins ons land actief is, inderdaad Osmanli Ocaklari is, staat de club in Turkije bekend als extreem nationalistisch en gewelddadig.