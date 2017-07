premium

Roemeen (36) hoofdverdachte moord Chaam

BREDA - Een 36-jarige Roemeen is voor het Openbaar Ministerie (OM) de hoofdverdachte van het misdrijf dat vorige week woensdag in Chaam het leven kostte van een 38-jarige landgenoot. De man wordt beschuldigd van moord dan wel doodslag en zijn voorarrest is dinsdag met twee weken verlengd. Over de exacte doodsoorzaak doet het OM geen mededelingen.