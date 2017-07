Asscher laakt kritiek op Marcouch

In een bijdrage op Facebook noemt de bewindsman de kritiek van de PVV ,,een frontale aanval op integriteit en identiteit. Inclusief protestactie.'' En hij spreekt over een zure tweet van DENK, waarin DENK-voorman Tunahan Kuzu verwijst naar het lage aantal stemmen op Marcouch in Arnhem bij de jongste verkiezingen.

Lees ook: Arnhem wil Ahmed Marcouch (PvdA) als burgemeester

,,Jongens, omarm de vooruitgang. Het is 2017. Arnhem draagt iemand voor als burgemeester omdat ze dat een goeie kandidaat vinden. Als DENK en PVV de achtergrond of het geloof er bij blijven halen missen ze het mooie nieuws - Nederlanders met een migratie-achtergrond kunnen alles worden wat ze willen. Omdat ze goed zijn in hun werk!''

Lees ook: PVV demonstreert tegen Marcouch in Arnhem

Asschers partijgenoot en Tweede Kamerlid Attje Kuiken sprak van een ,,huilie huilie-actie'' toen PVV-Kamerlid Martin Bosma dinsdag een Kamerdebat aanvroeg over de voordracht van Marcouch. Voor zo'n debat was overigens totaal geen steun.

De PVV demonstreert woensdag in Arnhem tegen de voordracht van Marcouch.