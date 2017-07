’COA pompt asielzoekers rond’

Bruls noemt de situatie dinsdag ,,onacceptabel'' in een brief aan minister Stef Blok en staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Justitie. ,,Door het rondpompen wordt het negatieve gedrag niet alleen in stand gehouden maar in zekere zin ook nog gefaciliteerd en kunnen deze lieden hun gang blijven gaan'', aldus de boze Bruls.

Volgens Bruls zijn er ongeveer twintig Marokkanen en Algerijnen die de meeste overlast veroorzaken. De burgemeester wist niets van hun komst en is daar boos over. „Ik heb een brief opgesteld voor minister Blok en staatssecretaris Dijkhoff waarin ik aangeef dat ik niet langer misbruik van onze ruimhartige gastvrijheid duld en wil dat er voortaan gecommuniceerd wordt over het ’rondpompen’ van asielzoekers.”

De groep bestaat in totaal uit zeventig mensen, van wie velen zijn uitgezet of vastzitten. Vijf zijn officieel nog in Nijmegen.