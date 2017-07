Betaalbaarheid post aandachtspunt

Volgens hem is het niet zo dat de postzegelprijs ‘nu veel te hoog’ is. „Dat wordt goed gecontroleerd”, aldus de VVD-bewindsman. Wel erkent hij dat Sandd een plan heeft gepresenteerd waarbij het bedrijf flink onder de de prijzen van PostNL is gaan zitten, maar Kamp wijst erop dat dit verschil mede door lagere personeelskosten komt. De vraag is in hoeverre dat wenselijk is.

De postmarkt wordt momenteel opnieuw door het kabinet bezien. Daarin wordt volgens Kamp ook het plan van Sandd meegenomen. „Wij zijn blij met hun ambitie en zullen het bij onze analyse betrekken”, aldus de bewindsman. „Bovenal willen we zeker stellen dat de post bezorgd wordt.”