Bevingprotocol heet hangijzer

Heet hangijzer is het beloofde nieuwe schadeprotocol over hoe er precies moet worden omgegaan met de schade aan gebouwen in de gebieden waar gas wordt gewonnen. Dit protocol had er al moeten zijn, maar is er nog steeds niet. Veel Kamerleden zijn daar boos over.

Over de situatie van Groningen kwam deze week weer veel nieuwe informatie boven tafel. Onderzoekers aan de Rijksuniversiteit Groningen stelden bijvoorbeeld vast dat inwoners geestelijke schade lijden, met dagelijkse hinder zoals stressverschijnselen. Daarnaast maakte een VN-comité duidelijk dat het vraagtekens zet bij de gang van zaken.

De VN dringt erop aan dat de Nederlandse overheid zich moet inzetten om zowel veiligheid van huizen als mensen te garanderen. Wie schade oploopt moet netjes schadeloos gesteld worden, zo klinkt het.

Volg het debat via onze verslaggever Alexander Bakker.

Tweets by alexanderbakker