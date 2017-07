Segers emotioneel over uitvliegen dochter

In een openhartig verhaal op Facebook vreest Segers de stilte in huis die in de herfst zal optreden als het vroegere ’kleine grietje’ straks het huis uit is. „Dan zal de deur naar haar kamer openstaan en zal ik een lege, levenloze ruimte zien. Mijn kleine meisje is groot geworden en vliegt uit.”

Segers haalt ook herinneringen aan zijn opgroeiende dochter op. Hij vertelt dat er thuis gesproken werd over ’het kennen van God en de twijfels daaraan’. Ook ’verliefdheid, verdriet om de liefde en weer een verliefdheid’ hielden de gemoederen van vader en dochter Segers bezig.

Steek je tong uit want het is feest #mamais47 Een bericht gedeeld door Anne Segers (@anneesegers) op 2 Mei 2017 om 1:06 PDT

Politici zijn doorgaans terughoudend om hun privé- en familieleven met het grote publiek te delen. Voormalig PvdA-leider Diederik Samsom maakte zijn gezin ooit onderdeel van een verkiezingscampagne van de PvdA, waarna zijn scheiding vervolgens ook nieuws werd. „Misschien ben ik wel te vrijpostig geweest, maar het kwam in ieder geval recht uit het hart”, reageert Segers.