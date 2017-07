Fit For Free filmt in kleedkamers

Volgens de sportschool is preventief cameratoezicht nodig tegen diefstal, maar deskundigen denken er anders over. Vincent Bohre van Privacy First noemt het ’schandalig’.

„Mensen gaan zich toch anders gedragen, zelfs als de camera’s uitstaan. Het is wachten op excessen, dat beelden uitlekken en een medewerker er misbruik van kan maken. Het gaat om hele gevoelige gegevens van mensen zonder kleding aan”, zegt hij tegen RTL Nieuws.

Op haar website schreef Fit For Free eerst dat de bewakingscamera’s in kleedkamers ’gericht waren op haakjes voor jassen en dus alleen het gezicht in beeld werd gebracht’. De bewuste tekst is inmiddels verwijderd en aangepast in dat ’de camera’s nooit gericht staan op de doucheruimtes’ en dat ’ klanten de mogelijkheid hebben zich in een andere ruimte te verkleden’.