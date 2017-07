Minister schort privatisering bouwtoezicht op

Plasterk wil het toezicht overhevelen naar private bouwtechnische bureaus. Het toezicht wordt volgens hem zo deskundiger en goedkoper en drukt minder zwaar op kleine gemeenten. Maar onder andere het CDA vraagt zich af of de gemeente straks nog wel in staat is in te grijpen als het misgaat, een taak die wel aan de gemeente blijft voorbehouden.

Plasterk gaat vrijdag in de ministerraad bespreken of hij het wetsvoorstel kan aanpassen om de zorgen weg te nemen. Hij denkt erover de senaat ter geruststelling voor te leggen hoe hij de wet in de praktijk wil uitwerken.

Het bouwtoezicht staat sinds de fatale brand van vorige maand in een Londense woontoren extra in de belangstelling.