Bejaarde visfanaat (94) voert actie

Bij het verzorgingstehuis is een uitstekende visplek, waar mensen nog zelfstandig kunnen komen. Maar voor hoogbejaarde vissers zoals Van der Straten is het daar nu te gevaarlijk. Daarom is nu de actie op touw gezet om het stuk land langs het water veiliger te maken, weet RTV Utrecht.

,,Ik ging met de scootmobiel langs de Vecht en die scootmobiel was één dag oud. Toen kwam ik in een kuil terecht en ging ik zo plomp het water in. Nou, daar zwemt nu een snoek met mijn goede bril op”, zegt hij.

Het land moet dus veiliger. ,,Als je je evenwicht verliest, lig je er meteen in. Als ze er nou vijf paaltjes inslaan en een soort hekwerk maken, dan kunnen we er niet meer invallen."

Tot dusverre zijn er 120 handtekeningen verzameld.