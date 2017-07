’Nederlander relaxed en minst angstig’

Dat blijkt vlak voor de grote zomervakantie-uittocht uit wereldwijd onderzoek naar het gedrag van strandvakantiegangers in opdracht van Expedia. Een onafhankelijk bureau ondervroeg in zeventien landen meer dan 15.000 toeristen, waaronder ruim duizend volwassen Nederlanders. De resultaten worden morgen gepresenteerd.

Harde muziek

Driekwart van de Nederlanders ergert zich mateloos aan vervuiling, 60% gruwelt van harde muziek en 55% wil geen zand in de ogen krijgen van buren. De helft hekelt het ’handdoekje-leggen’ om al vroeg zeker te zijn van een goede plek. Dat is van alle nationaliteiten (gemiddelde 30%) de hoogste score in het onderzoek.

We houden ook van privacy en als het even kan ons eigen ’territorium’ op het strand. Badgasten die te hard praten, lukraak vreemden fotograferen, anderen aanstaren, te dichtbij met ballen en frisbees spelen, voor je neus vissen en teveel ruimte innemen, zijn Hollanders liever kwijt dan rijk, blijkt uit het lijvige rapport, dat in handen is van De Telegraaf.

’Obsessief bruin’

Een kwart van de Nederlandse toeristen vindt het niet gepast dat anderen zoenen, vrijen en openlijk flirten op het strand. Eén op de tien ergert zich zelfs aan mannen en vrouwen die pronken met hun lichaam, dat volgens hen vaak ’obsessief bruin’ is.

Voor rondrennende kinderen hebben we daarentegen veel meer begrip dan andere nationaliteiten. Nog geen één op de vijf Nederlandse strandtoeristen wekt dat irritatie op, gemiddeld is dat 40%.

Nederlanders blijken volgens de steekproef erg relaxed te zijn op het strand en voor de duvel niet bang. Opvallend is dat slechts een kwart tot een derde wel eens angst heeft voor kwallen, haaien, tsunami’s, allergieën, jetski’s, sterke stroming en verdrinken in zee. In andere landen is dat veel meer dan de helft.

Wifi?

Het enige waar Nederlanders banger voor zijn, is verbranden in de zon (48%), diefstal (55%), onze kinderen (50%) en dat we op een stranddagje teveel geld moeten uitgeven (54%). Het ontbreken van wifi is voor een derde zorgelijk.

We zijn ook de minst actieve strandgangers ter wereld, aldus het Expedia-rapport. Alsjeblieft niet teveel actie en sporten. Hollanders komen voor hun rust naar de kust (79%), om uit de sleur te zijn (49%), gezellig met familie of vrienden samen te zijn (31%) en om bruin te worden (25%). En af en toe een party en een leuke vakantieliefde. ’Sex on the beach’ zegt 13% te hebben gehad, nog eens 18% overweegt dat.

We zijn wel ondernemend om bijvoorbeeld onontdekte plekjes te vinden, weg van de massa. De top-5 van stranden waar Nederlanders het meest komen zijn: Spanje (54%), Nederland (51%), Frankrijk (35%), Griekenland (32%) en Italië (27%). Buiten Europa is de top-3 de Antillen (17%), Thailand (10%) en Indonesië (9%).