Leegroven kamer eitje

Hiervoor waarschuwen de Landelijke Studentenvakbond (LSVB) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) vandaag in Groningen bij de aftrap van een landelijke preventiecampagne via internet, posters en kaarten. „Zeker in de zomermaanden laten veel studenten hun deuren of ramen open. Dat maakt inbreken gemakkelijk”, zo signaleert LSVB-voorzitter Tariq Sewbaransingh.

De kwetsbaarheid van studentencomplexen bleef lang onder de radar omdat veel politiekorpsen de gegevens over inbraken daar op één hoop gooien met die in reguliere woningen. Inmiddels wordt in enkele steden wel onderscheid gemaakt, zo meldt het LSVB.

Groningen kende in het laatst onderzochte jaar 2015 een kleine 240 inbraken in studentenhuizen, Utrecht telde er 115, Amsterdam 72, Leiden 37 en Zwolle 10. Dat lijkt niet echt schrikbarend, maar volgens de LSVB en het CCV is dit slechts het topje van de ijsberg: „De cijfers vertekenen, omdat bij één inbraak vaak meerdere kamers worden leeggehaald. In de praktijk zijn er dus veel meer slachtoffers.”

Laptops

Bovendien doen volgens de LSVB lang niet alle studenten aangifte en staan veel ’verkamerde’ panden niet als studentenhuis te boek. Als meest gewilde roofwaar gelden mobiele telefoons en laptops, die soms zelfs vanaf straat worden weggegrist van bureaus die voor open ramen staan. „Met onze campagne hopen we dergelijke excessen deze zomer te voorkomen”, aldus voorzitter Sewbaransingh.

De politie in Eindhoven weet uit ervaring dat het dievengilde vaak bij aanvang van het collegejaar toeslaat, wanneer in veel complexen nog onduidelijk is wie er wel en niet thuishoort.

„Check of je huisgenoot voor wie de bezoeker op de stoep zegt te staan, wel thuis is”, aldus adviseert de Brabantse politie dit studiejaar, in navolging van collega’s in Leeuwarden en Wageningen.

Wijkagent Willem van Vliet die in het Leidse centrum veel met studenten praat over inbraakpreventie, onderschrijft dit: „In het voorjaar steeg het aantal inbraken in studentenhuizen, de laatste twee weken is het wat rustiger. Veel diefstallen, vooral die na insluiping, zijn gemakkelijk te voorkomen. Brand- en inbraakveiligheid zijn voor veel studenten geen prioriteit, terwijl dit juist van levensbelang kan zijn. Daarom ondersteunen we deze campagne via onze eigen sociale-mediakanalen.”