premium

Bedrijven niet op de hoogte van cyberdreiging

1 uur geleden

DEN HAAG - Nederlandse bedrijven zijn slecht op de hoogte van digitale dreigingen. De Cyber Security Raad (CSR) luidt woensdag naar aanleiding van eigen onderzoek de noodklok over het ernstige tekort aan cybersecurity-informatie in het bedrijfsleven. De urgentie van het probleem is volgens het adviesorgaan groot en het is zaak dat diverse partijen, zowel publiek als privaat, snel actie ondernemen.