Eekhoornbrug wacht nog steeds op eerste eekhoorn

De bruggen werden gebouwd met als doel om de populaties aan beide zijden van de Arnhemseweg met elkaar te verbinden. Het AD meldt dat dat met de twee touwconstructies, die samen 12.000 euro kostten, tot nu toe nog niet is gelukt.

In maart 2016, toen de brug net hing, werd er een eekhoorn gespot. Er werd gezegd dat het project een succes was, maar dat bleek te vroeg gejuicht. „Eén keer is een eekhoorn tot twee meter de brug op gegaan, om daarna weer om te keren”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Over het uitblijven van de dieren maakt Ede zich overigens geen zorgen, zegt de woordvoerder. „Dieren doen er soms lang over om nieuwe verblijfplaatsen of passages te ontdekken. Zo gebruiken vleermuizen een nieuw aangelegde vleermuiskelder soms pas na vijf jaar.”

Vilma Dijkstra van de Zoogdierenvereniging, die bij de aanleg van de brug betrokken was, kijkt niet op van het nieuws. „Er zijn veel factoren die een rol spelen. Maar het kan uiteindelijk ook dat ze niet op de juiste plek hangen. En toch: uiteindelijk zijn alle eekhoornbruggen die zijn aangelegd, wel gebruikt.”