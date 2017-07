’Financiële sector heeft eigen moraal’

Dat zijn de conclusies die de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies woensdag presenteert in haar rapport ’papieren werkelijkheid’.

In totaal zijn er 27 deskundigen en getuigen gehoord door de ondervragingscommissie die werd ingesteld nadat de beruchte Panama Papers grootschalige belastingontwijking en -ontduiking aan het licht brachten. De opzet was om een beeld te krijgen hoe de praktijk rond fiscale constructies eruit ziet.

Grote rol

De commissie rapporteert dat hoewel het om schattingen gaat, gebleken is dat er grote bedragen door Nederlanders naar het buitenland worden gesluisd en dat Nederland ook een grote rol speelt bij het ontwerpen en beheren van internationale fiscale constructies, waar eveneens enorme bedragen mee gemoeid zijn.

De sector die zich hiermee in Nederland bezighoudt, is onderling sterk verweven en kent een eigen moraal. Over de grenzen van de wet en wanneer een constructie ’in de geest van de wet’ is, hebben de spelers zo hun eigen opvattingen.

’Beperkt toezicht’

Bovendien is het toezicht op het speelveld ’beperkt’, schrijft de commissie, die opmerkt dat „een toename van de capaciteit van zowel DNB als de Belastingdienst zal leiden tot betere handhaving”. Van effectieve zelfregulering is immers „thans geen sprake”.

Adviezen geeft de commissie niet. Het is nu aan de Tweede Kamer om met de nieuwe inzichten aan de slag te gaan. Daar wilde de commissie woensdag nog niet op vooruitlopen. Maar voorzitter Henk Nijboer (PvdA) stelde wel „dat het niet voor de hand ligt dat zo’n commissie wordt ingesteld en dat de Kamer daar vervolgens niets mee doet”.