Op sociale media regent het berichten over de mieren, die met honderden rondvliegen, of over de grond krioelen. „Er is een nest vliegende mieren losgebroken in de slaapkamer. Hoe kan ik zo ooit slapen?! Ze zitten overal”, klaagt twitteraar Ninah. Ze plaatst er een foto bij van haar raam, die van de binnenkant vol zit met kruipende mieren.

ER IS EEN NEST VLIEGENDE MIEREN LOSGEBROKEN IN DE SLAAPKAMER. HOE KAN IK ZO OOIT SLAPEN?! ZE ZITTEN OVERAL!!! pic.twitter.com/pl25Mi2cry— Ninah Marie (@MarieNinaah) 4 juli 2017

’Prachtig’

Twitteraar Jim heeft een heel andere kijk op het fenomeen. „Prachtig”, schrijft hij bij een video van tientallen mieren die in het gras kruipen in Zeeland.

Hier aan de andere kant van Zeeland precies hetzelfde fenomeen. De mieren vliegen uit! Prachtig zicht... pic.twitter.com/Knpi7LdQCD— Jim van Belzen (@BelzenJim) 4 juli 2017

Bruidsvlucht

Het fenomeen heet de bruidsvlucht, wat inhoudt dat toekomstige koninginnen en vruchtbare mannetjes, die massaal uit hun ei zijn gekropen, uitvliegen om een nieuwe kolonie te beginnen. Beiden zijn gevleugeld. „Op een zwoele, windstille dag gebeurt het dan plots: het nest scheurt open en alle mannetjes en de nieuwe maagdelijke koninginnen laten zich meevoeren met de warme luchtstromingen”, zo beschrijft Natuurpunt het fenomeen.

Honderden mieren in de tuin vliegen in paar uur tijd allemaal uit. Bijzonder om te zien. pic.twitter.com/dLXaL7Dm3u— Joeri Wisse (@JoeriWisse) 4 juli 2017

Paren

De mieren treffen elkaar in de lucht en paren daar. Omdat de kans op genetische uitwisseling groter is als nesten mannetjes en vrouwtjes uitwisselen, is het belangrijk dat de mieren tegelijkertijd aan de bruidsvlucht beginnen.

Vrouwtje bijt vleugels af

Na de daad komen de mannetjes en vrouwtjes terug op de grond terecht waar de mannetjes kort daarna sterven. De vrouwtjes bijten hun vleugels af en gaan op zoek naar nieuwe nestplaatsen.