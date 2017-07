Ierse zigeuners terroriseren campings in Brabant

,,Deze mensen hebben hun eigen regels. Ze intimideren andere campinggasten en laten een puinhoop achter. Je moet het een beetje vergelijken met Ma Flodder of New Kids, alleen dan in het echt”, zegt een campingeigenaresse tegen Omroep Brabant, die anoniem wenst te blijven.

En dat doet ze uit angst. ,,Ik ben bang dat ze uit wraak de boel komen verbouwen.” Vooralsnog heeft de eigenaresse geen aangifte bij de politie gedaan.

Geen pretje

De Ierse zigeuners hebben een bepaalde werkwijze, zo vertelt ze. ,,Voor je het weet heb je er meer dan tien rondlopen. En betalen doen ze niet. Daar hebben ze altijd een smoesje voor. De pinpas werkt niet meer, of de automaat waar ze geld willen opnemen is buiten gebruik.”

Een andere campingeigenaresse, die ook anoniem wenst te blijven, was gewaarschuwd en wist dat de Travellers misschien ook bij haar camping zouden komen, wat ook gebeurde. Ze wist ze te weren van haar boerderij. Dat was maar goed ook, want tien jaar geleden lukte dat niet. ,,Dat was geen pretje. De poep zat tegen de muren.”