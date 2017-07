Formatie in Johan de Witthuis nabij Binnenhof

Informateur Gerrit Zalm kondigde na zijn aantreden eind vorige maand al aan dat de partijen eens elders zouden gaan praten. Meerdere partijen vonden het volgens hem ,,toch wel leuk om eens een keer met z'n allen inclusief een overnachting en inclusief wat informele mogelijkheden ergens te gaan zitten".

Het Johan de Witthuis is praktisch, beschikbaar en heeft een mooie tuin, aldus een woordvoerder van de formatie woensdag. De onderhandelaars van de vier partijen gaan 's avonds samen een hapje eten. Ingewijden zeiden eerder dat 'het uitje' zou worden aangegrepen om spijkers met koppen te slaan op een paar belangrijke dossiers.

Eerste keer

In het rijksmonument uit 1655 voert het kabinet geregeld overleg met buitenlandse bewindslieden. Het gebouw is genoemd naar Johan de Witt (1625-1672), een van de machtigste mannen in Holland in zijn tijd, die er enkele jaren heeft gewoond. Het pand aan de Kneuterdijk is sinds 1979 in handen van het Rijk.

Het is de eerste keer dat onder Zalm een andere vergaderlocatie wordt gekozen. Onder de vorige informateur Herman Tjeenk Willink werden de formatiegesprekken enkele malen verplaatst. Hij sprak met onderhandelaars thuis in zijn woning in Scheveningen, maar ook in het Catshuis, de ambtswoning van de minister-president.

Donderdag gaat de formatie verder om 10.30 uur.