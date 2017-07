Jongetje (8) dood in natuurbad

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Het slachtoffertje werd naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht, waar hij later overleed. Toen hij werd gevonden was hij niet aanspreekbaar.

Uit voorzorg doorzochten duikers het natuurbad nog. Het is niet duidelijk of het jongetje alleen was. Vooralsnog is niemand aangetroffen en niemand als vermist opgegeven.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident in het natuurbad.

#Chaam Jongetje (8) is gevonden in natuurbad op camping, hij is niet aanspreekbaar, medische zorg is ter plaatse— Politie Breda eo (@Politie_Breda) 5 juli 2017