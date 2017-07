Loze beloften

De PvdA-bewindsman werd gisteren tijdens een debat over de begroting van dit jaar er door de PVV fijntjes aan herinnerd dat VVD en PvdA in hun regeerakkoord hebben vastgelegd dat er in het geval van een overschot een kwart naar lastenverlichting moet. „Niemand hoor ik over lagere belastingen, zelfs de VVD niet”, foeterde PVV-Kamerlid Van Dijck. „Waarom niet?!”

Dijsselbloem erkende de afspraak uit het akkoord, maar zei dat die vlieger voor 2017 niet opgaat omdat dit overschot vorig jaar nog niet voorzien was en de belastingen niet tijdens het jaar aangepast kunnen worden. Maar ook voor de begroting van 2018, die nu nog door de VVD en PvdA in elkaar gezet wordt, wil de bewindsman desgevraagd niet bij voorbaat de knip trekken.