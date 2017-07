Luchtmacht wil meer

De luchtmacht erkent dat er een groter aantal F-35’s op het wensenlijstje staat dat richting de formatietafel is gestuurd, maar wil het aantal niet bevestigen. „Het is logisch aan te geven dat er meer toestellen nodig zijn”, zegt een woordvoerder. Bronnen bij Defensie en in de defensie-industrie stellen dat het om 64 tot 68 stuks gaat.

De extra toestellen zouden gefaseerd over een langere periode moeten instromen. Voor de financiering ervan is de luchtmacht afhankelijk van extra geld dat tijdens de kabinetsformatie wordt vrijgemaakt voor Defensie. Volgens ingewijden wordt er gesproken over de ophoging van de defensiebegroting met zo’n 1,5 tot 2 miljard euro per jaar.

Het aantal van 68 F-35’s zou allesbehalve vreemd zijn, omdat de oorspronkelijk beoogde bestelling bij bouwer Lockheed Martin precies zoveel toestellen was. De luchtmacht zou er vier squadrons van kunnen vormen van zestien stuks. De rest is reserve of staat permanent in de VS voor opleidingen. Bij een recent werkbezoek van de defensiecommissie van de Tweede Kamer gaf plaatsvervangend commandant Fred Sotthewes van de Luchtstrijdkrachten aan minstens zestig F-35’s nodig te hebben.

In aanloop naar het besluit tot aanschaf van het nieuwe jachtvliegtuig werd jarenlang het plangetal van 85 gehanteerd. Later werd dat bijgesteld tot 68 en zelfs 56. Nog volop bezig met bezuinigen op Defensie, besloot het kabinet in 2013 het ’ambitieniveau’ voor de krijgsmacht te verlagen en er uiteindelijk maar 37 aan te schaffen. Het was een besluit dat na vijftien jaar en met hangen en wurgen tot stand was gekomen. Doordat de PvdA als coalitiepartij een hek om het budget had gezet, was een hoger aantal toestellen simpelweg politiek niet haalbaar.

Met toenemende zorgen over de veiligheid in Europa en groeiend besef dat we daar zelf voor moeten zorg dragen, ligt het voor de hand de ambities van de krijgsmacht weer op te schroeven. De vier formerende partijen willen de defensiebegroting verhogen.

Ons land heeft 61 F-16’s. Daarvan hadden er afgelopen jaar elf beschikbaar moeten zijn voor missies, maar dat waren er slechts zes. En na deelname aan de NAVO-surveillance boven de Baltische staten en bestrijding van terreurleger IS in Irak en Syrië is er geen enkele meer beschikbaar.

Missies

Het kabinet stelde bij de aanschaf van de F-35 dat er minstens vier toestellen beschikbaar moesten zijn voor missies. Maar het is zeer de vraag of dat lukt met een aantal van 37, zegt voormalig commandant der strijdkrachten Dick Berlijn. „Zeker als je daar toestellen in onderhoud en voor de opleiding in de VS vanaf haalt, zal het met 37 lastig worden aan onze internationale verplichtingen te voldoen.”

Voor de vervanging van de F-16 is 4,5 miljard euro gereserveerd, plus jaarlijks 270 miljoen euro om ze in de lucht te houden. Omdat F-35’s in Amerika worden gekocht en de dollarkoers hoog staat, is er momenteel een gat in het budget van 586 miljoen euro. Ook gezien de andere miljardeninvestering die bij Defensie staat te gebeuren - de vervanging van de onderzeeboten - is het zeer de vraag of de luchtmacht haar zin krijgt. Volgens berekeningen van partijen aan de formatietafel kunnen met de ophoging van het defensiebudget met 2 miljard euro beide investeringen worden gedaan: én onderzeeboten én meer JSF’s. Over twee jaar moeten de eerste JSF’s in Nederland zijn.