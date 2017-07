Coke bedreigt de kust

In de tweede helft van juni haalden de Nederlandse en Belgische politie binnen twee weken in totaal 1800 kilo coke van boten: 300 kilo van een kotter uit Urk en 1500 van een voormalige viskotter voor de kust van Oostende. In beide gevallen was de bemanning hoofdzakelijk Nederlands. In Vlissingen ontdekte de politie 65 kilo coke in een container.

Exemplarisch voor de wijze waarop de kust bijna letterlijk bestookt wordt met cocaïne is het aanspoelen van pakketten cocaïne in april langs de gehele kustlijn van Cadzand tot aan de Eemshaven in Groningen.

Zelfs op de stranden van de Duitse kust lagen de pakketten van één kilo. Vermoedelijk is het overladen van cocaïne van een containerschip op een kleiner schip misgegaan.

Voorzitter van de Vereniging van Zeeuwse gemeenten en burgemeester Rob van der Zwaag spreekt van een ’groot en fors groeiend punt van zorg’. Smokkelaars verkiezen steeds meer de slecht beveiligde kust boven de Rotterdamse haven. „In de elf jaar dat ik hier burgemeester ben, is de situatie niet zo schrijnend geweest. We zien een enorme toename van ontdekte drugs. De totale stroom moet nog veel omvangrijker zijn, want er wordt maar een marginaal deel onderschept.”

Van der Zwaag waarschuwt dat de locale economieën langzaam worden geïnfiltreerd door de georganiseerde misdaad. „In de kustplaatsen worden in rap tempo foute bedrijven opgezet die de drugssmokkel faciliteren. Eenmaal genesteld, krijg je ze moeilijk weg. Maar ook beroepsvissers worden onder druk gezet door criminelen.”

’Enorm probleem’

Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen, tevens voorzitter van de veiligheidsregio en de lid van de lokale havendriehoek, noemt de smokkeltoename ’een enorm probleem’. „Het ontbreekt ons aan opsporingsmiddelen. De politie, marechaussee en douane zijn volledig uitgekleed. ’s Nachts zijn in de hele provincie maar een paar voertuigen op de weg. Sinds de komst van de Nationale Politie is de aandacht voor dit gebied gemarginaliseerd. Drugssmokkelaars weten precies waar onze zwakke plekken zitten.”

Het Nationale Dreigingsbeeld 2017 waarschuwt voor een toename van smokkel van coke via kleinere havens als Vlissingen, nu de goederenstroom hier toeneemt. Over twee jaar is de nieuwe, grote zeesluis bij IJmuiden gereed. Dat betekent meer schepen, meer vracht en meer smokkel.

Automatisering van de afhandeling van containervervoer, zo staat in de criminaliteitsanalyse, zorgt voor een toename van corruptie, omdat criminelen voor hun cocaïnesmokkel steeds meer afhankelijker worden van hulp van binnenuit.

Lonink: „Het probleem in Zeeland is dat bedrijven heel moeilijk aan personeel komen. Ze zijn vatbaar voor corruptie door een minder strenge screening.” Van der Zwaag noemt het tekort aan opsporingskracht ’stuitend’. „We hebben substantieel meer mensen nodig.”

Koen Schuiling, burgemeester van Den Helder herkent het probleem. „In de afgelopen weken nog zijn bij Spanje en Portugal twee schepen met cocaïne onderschept waarop mensen uit Den Helder zaten. Twee jaar geleden is hier 800 kilo coke gevonden.”

De aanpak van de groeiende smokkel ’heeft niet de prioriteit gehad die hij verdient’. „Ondermijnende misdaad is niet alleen iets van de grote steden en Brabant. Wij hebben vanwege de zorgelijke situatie capaciteit vrijgemaakt binnen de gemeente om de gevolgen van de drugssmokkel op Den Helder aan te pakken.”

De politie Zeeland heeft op dit moment ’geen behoefte om te reageren’.