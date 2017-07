Strengere normen voor stof pyrazool in water

Over pyrazool is vooral veel te doen in Limburg. Daar dreigde de drinkwatervoorziening in 2015 in de knel te komen doordat de concentraties pyrazool in de Maas zo hoog waren dat de drinkwaterbedrijven de inname van water tijdelijk staakten. De stof kwam van het bedrijf Sitech op industrieterrein Chemelot bij Geleen.

De nieuwe norm is gelijk aan de Duitse, schrijft Schultz in een brief aan onder meer de Vereniging van Drinkwaterbedrijven (Vewin).

Het RIVM had een richtwaarde vastgesteld van 15 microgram, maar adviseerde uit voorzorg die verder naar beneden bij te stellen, aangezien er nog discussie is over de giftigheid van de stof in combinatie met andere stoffen. Van pyrazool afgeleide stoffen worden onder meer gebruikt in geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen.